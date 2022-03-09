Kaş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
AA - Talip Demirci - Güncel
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Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin Gelemiş Mahallesi'nde yaptığı çalışmada hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AA / Talip Demirci - Güncel