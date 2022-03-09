Kaş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

AA - Talip Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Kaş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin Gelemiş Mahallesi'nde yaptığı çalışmada hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Talip Demirci - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title