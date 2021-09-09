Kaş'ta evde kaçak olarak üretilen 60 litre etil alkol ele geçirildi
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Kaş'ta evde kaçak olarak üretilen 60 litre etil alkol ele geçirildi

Kaş'ta evde kaçak olarak üretilen 60 litre etil alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsın kaçak alkol ürettiği ihbarı üzerine, şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsın kaçak alkol ürettiği ihbarı üzerine, şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda 60 litre etil alkol ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Sahil Aklar Mahallesinde M.Y., isimli şahsın kaçak alkol ürettiği ihbarının alınması üzerine düzenlenen operasyonda, M.Y'ye ait ev ve eklentileri ile şahsa ait otomobilde yapılan aramada kaçak içki üretiminde kullanılan 5 litrelik 12 adet toplam 60 litre etil alkol ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaş'ta evde kaçak olarak üretilen 60 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
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