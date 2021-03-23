Kaş'ta evde çıkan yangın harara neden oldu
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Kaş'ta evde çıkan yangın harara neden oldu

23.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:10
Kaş'ta evde çıkan yangın harara neden oldu

Kaş ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaş ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisindeki bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş İtfaiye Birimi ekibinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangın sonrası ev ve içinde eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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