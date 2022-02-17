Kaş'ta duyarlı sürücüler ödüllendirildi - Haberler
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Kaş'ta duyarlı sürücüler ödüllendirildi

AA, Talip Demirci - Güncel
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Kaş'ta duyarlı sürücüler ödüllendirildi

Kaş ilçesinde son 5 yılda trafik cezası almayan sürücülere plaket verildi.

Kaş ilçesinde son 5 yılda trafik cezası almayan sürücülere plaket verildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığında etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol ve Trafik personeli tarafından, son 5 yılda trafik cezası almayan 3 kadın sürücüye plaket takdim edildi.

AA / Talip Demirci - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Güncel, Haberler

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