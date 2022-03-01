Kaş'ta dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
AA, Talip Demirci - Güncel
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Antalya'nın Kaş ilçesinde dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı.
Jandarma tarafından Kalkan Mahallesinde gerçekleştirilen çalışma sırasında 26 Şubat'ta meydana gelen dolandırıcılık olayında kullanılan araç ve G.E. isimli şüpheli yakalandı.
Ekiplerce yapılan aramada, faturasız kurusıkı tabanca, şarjör ve 10 fişek ele geçirildi.
AA / Talip Demirci - Güncel