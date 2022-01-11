Kaş'ta denizde fırtına etkili oldu
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesindeki fırtına, denizde metrelerce yüksekliği bulan dalgalar oluşturdu.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesindeki fırtına, denizde metrelerce yüksekliği bulan dalgalar oluşturdu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, ilçede saatteki hızı 50-75 kilometre arasında olduğu tahmin edilen fırtına nedeniyle, Kaş Limanı'ndaki dalgakıranda 7-8 metrelik dalgalar görüldü.
Bazı vatandaşlar dalgaları, cep telefonlarıyla kaydetti.
Fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi denize açılamadı.
Sahil bandında yer alan bazı işletmeler tedbir amaçlı malzemelerini topladı.
Fırtınanın, çarşamba günü etkisini kaybetmesi öngörüldü.