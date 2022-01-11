Kaş'ta denizde fırtına etkili oldu - Haberler
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Kaş'ta denizde fırtına etkili oldu

Kaş'ta denizde fırtına etkili oldu
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesindeki fırtına, denizde metrelerce yüksekliği bulan dalgalar oluşturdu.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesindeki fırtına, denizde metrelerce yüksekliği bulan dalgalar oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, ilçede saatteki hızı 50-75 kilometre arasında olduğu tahmin edilen fırtına nedeniyle, Kaş Limanı'ndaki dalgakıranda 7-8 metrelik dalgalar görüldü.

Bazı vatandaşlar dalgaları, cep telefonlarıyla kaydetti.

Fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi denize açılamadı.

Sahil bandında yer alan bazı işletmeler tedbir amaçlı malzemelerini topladı.

Fırtınanın, çarşamba günü etkisini kaybetmesi öngörüldü.

Kaş'ta denizde fırtına etkili oldu

Kaş'ta denizde fırtına etkili oldu

Kaş'ta denizde fırtına etkili oldu

Kaş'ta denizde fırtına etkili oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

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