Kaş'ta çöp depolama alanında yangın
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Kaş'ta çöp depolama alanında yangın

Antalya'nın Kaş ilçesindeki şehir çöp depolama alanında yangın çıktı.

Kaş'ta çöp depolama alanında yangın
05.07.2020 20:15 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:01

Antalya'nın Kaş ilçesindeki şehir çöp depolama alanında yangın çıktı. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Kartın mevkisindeki şehir çöp depolama alanında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ve su tankeri ile bir helikopter ve 2 dozer sevk edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangının soğutma çalışmaları sürdüğü bildirildi. Yangın nedeniyle alanın üzerini kaplayan dumanlar ilçe merkezinden de görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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