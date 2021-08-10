Kaş'ta çıkan yangında, 3 hektar zeytinlik yandı
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Kaş'ta çıkan yangında, 3 hektar zeytinlik yandı

Kaş'ta çıkan yangında, 3 hektar zeytinlik yandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan yangını, bir saatte kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan yangını, bir saatte kontrol altına alındı. Yangında, 3 hektar zeytinlik zarar gördü.

Sahil Çavdır ile Çayköy mahalleleri arasında Dinek mevkisinde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Daha çok, zeytin ağaçlarının bulunduğu alandaki yangına, havadan bir uçak, bir helikopter ve karadan da arazözlerle müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonunda yangın, bir saatte kontrol altına alınabildi. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Yangında, yaklaşık 3 hektar zeytinlik zarar gördü.


Kaş'ta çıkan yangında, 3 hektar zeytinlik yandı
Kaş'ta çıkan yangında, 3 hektar zeytinlik yandı
Kaş'ta çıkan yangında, 3 hektar zeytinlik yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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