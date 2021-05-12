Kaş'ta camilerde bayram temizliği
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Kaş'ta camilerde bayram temizliği

Kaş'ta camilerde bayram temizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Sosyal mesafe kuralına uygun kılınacak bayram namazı öncesi, Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 150 camide temizlik ve ilaçlama çalışması yapıyor. Camilerin halı, pencere, kapı, ayakkabılık, mihrap, kürsü ve minberini temizleyen 5 ekip, dezenfeksiyon ile daha temiz olmasını sağlıyor.

Konu ile ilgili konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı ortamlarda yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. İbadethanelerde belli periyotlarla çalışma yapan ekipler tarafından bayram öncesinde de camiler temizleniyor" dedi. - ANTALYA

Kaş'ta camilerde bayram temizliği
Kaş'ta camilerde bayram temizliği
Kaş'ta camilerde bayram temizliği
Kaş'ta camilerde bayram temizliği
Kaş'ta camilerde bayram temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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