Kaş'ta beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü
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Kaş'ta beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü

Kaş'ta beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.

Yayla Çavdır Mahallesi'nde beş ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın başladı. Yangınları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.

Bölge sakinlerinin de söndürme çalışmasına destek verdiği yangınlara arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Yangınların söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması yürütüyor.

Öte yandan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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