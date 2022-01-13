Kaş'ta belediye ekipleri karla mücadele ediyor
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Ekiplerin yol açma çalışmasının drone ile görüntülenmesi Karla kaplı yollar Ekiplerin yolları temizleme çalışması ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar dolayısıyla kapanan yollar, belediye ekiplerince açılıyor.
ANTALYA (AA) - Ekiplerin yol açma çalışmasının drone ile görüntülenmesi
Karla kaplı yollar
Ekiplerin yolları temizleme çalışması ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar dolayısıyla kapanan yollar, belediye ekiplerince açılıyor.