Kaş'ta belediye ekipleri karla mücadele ediyor - Haberler
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Kaş'ta belediye ekipleri karla mücadele ediyor

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Ekiplerin yol açma çalışmasının drone ile görüntülenmesi Karla kaplı yollar Ekiplerin yolları temizleme çalışması ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar dolayısıyla kapanan yollar, belediye ekiplerince açılıyor.

ANTALYA (AA) - Ekiplerin yol açma çalışmasının drone ile görüntülenmesi

Karla kaplı yollar

Ekiplerin yolları temizleme çalışması ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar dolayısıyla kapanan yollar, belediye ekiplerince açılıyor.

Kaş'ta belediye ekipleri karla mücadele ediyor

Kaş'ta belediye ekipleri karla mücadele ediyor

Kaş'ta belediye ekipleri karla mücadele ediyor

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AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

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