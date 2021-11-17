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Kaş'ta aynı hırsızlar tarafından çalınan 4 motosiklet ve parçaları bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaş'ta aynı hırsızlar tarafından çalınan 4 motosiklet ve parçaları bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde farklı tarihlerde çalınan 2 adet plakalı motosiklet ve tescil belgesiz motosikletler Jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde farklı tarihlerde çalınan 2 adet plakalı motosiklet ve tescil belgesiz motosikletler Jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kaş ilçesi Kınık mahallesinde 15 Kasım Pazartesi günü C.D. isimli şahsın motosikletinin çalındığını beyan ederek şikayetçi olması üzerine, hırsızlık olayının aydınlatılabilmesi için Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kaş 15. JASAT Timi ile ortak başlatılan çalışma sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.E, H.P. ve C.P isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin 5 Kasım Cuma günü 1 adet, 14 Kasım Cuma günü 3 adet olmak üzere toplam 4 adet motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yapılan tespit üzerine, Kaş Cumhuriyet Savcılığından alınan arama ve el koyma kararına istinaden şahısların evlerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 2 adet plakalı motosikletlere ve tescil belgesiz motosiklete ait parçalar ele geçirildi. Motosiklet ve parçaları sahiplerine teslim edildi. - ANTALYA

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