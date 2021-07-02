Kaş'ta 97 taşınmazın kira sürelerinin uzatılabilmesi için encümene yetki verildi
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Kaş'ta 97 taşınmazın kira sürelerinin uzatılabilmesi için encümene yetki verildi

Kaş'ta 97 taşınmazın kira sürelerinin uzatılabilmesi için encümene yetki verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kaş Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Kaş Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yönetiminde gerçekleşen meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Kira süreleri sona eren 97 taşınmazın, 3 yıldan fazla kiraya verilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi konusu görüşüldü. Encümene, 5 yıl süreyle kiraya verilmesi için yetki verildi.

Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, 1 Temmuz itibariyle kademeli normalleşme tedbirlerinin, sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının sona erdiğini hatırlattı. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayan Başkan Ulutaş, bu ay içerisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlamasının ve Kurban Bayramının yer aldığını belirtti.Başkan Ulutaş'ın ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerinin

konuşmasının ardından gündeme geçildi. Toplantıda, 11 mahallenin (Bezirgan, Çavdır, Çamlıova, İkizce, Hacıoğlan, Çataloluk, Sinneli, Yuvacık, Çayköy, Sarıbelen, İslamlar) Kırsal Mahalle Statüsüne geçme talebi görüşüldü, plan bütçe ve imar komisyonuna sevk edilmesi kararlaştırıldı. Kira süreleri sona eren 97 taşınmazın, 3 yıldan fazla kiraya verilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi konusu görüşüldü. Encümene, 5 yıl süreyle kiraya verilmesi için yetki verildi.

Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi bünyesinde işletilmekte olan tesisler için 2021 yılı fiyat güncelleme konusu görüşüldü. Toplantıda gündeme alınan Cemre Mahallesi'nin kırsal mahalle statüsüne alınması konusu, imar ve şehircilik komisyonu ile plan ve bütçe komisyonuna gönderildi. - ANTALYA

Kaş'ta 97 taşınmazın kira sürelerinin uzatılabilmesi için encümene yetki verildi
Kaş'ta 97 taşınmazın kira sürelerinin uzatılabilmesi için encümene yetki verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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