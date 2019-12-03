Kaş'ta 9 kaçak göçmen yakalandı
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Kaş'ta 9 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 9 kaçak göçmen yakalandı.

03.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:01
Kaş'ta 9 kaçak göçmen yakalandı

'nın Kaş ilçesinde 9 kaçak göçmen yakalandı. Kaş'ta yasa dışı yollarla 'ın Meis Adası'na kaçma hazırlığında bulunan 9 düzensiz göçmen jandarmanın başarılı operasyonuyla yakalandı.


Kaş'ta jandarma kaçak göçmenlere göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma ekipleri, Kaş-Kalkan karayolu üzerinde yer alan Seyrekçakıl mevkisinde deniz kıyısında Yunanistan'ın Meis adasına kaçma hazırlığındaki 9 göçmen yakaladı. 5'i erkek, 3'ü bayan, 1'i çocuk olmak üzere 9 göçmen yanlarında bot, bot motoru ve çantalarıyla birlikte yakalandı.


Olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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