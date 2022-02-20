KAŞ'TA 88 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde güvenlik güçlerinin ortak operasyonunda, 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ile MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kaş ilçesi Patara plajı açıklarında demirleyen teknenin düzensiz göçmenleri İtalya'ya kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 73 Afganistan, 10 Suriye, 2 Yemen, 1 Mısır, 1 İran ve 1 de Irak uyruklu olmak üzere 88 düzensiz göçmen sahilde yakın noktada yakalandı. Aynı anda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de tekneye operasyon düzenleyerek, tekne kaptanı Ş.K. ve K.B.T.'yi gözaltına aldı.