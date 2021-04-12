Kaş'ta 80 km'lik ana hatta bakım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaş'ta 80 km'lik ana hatta bakım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaş'ta 80 km'lik ana hatta bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş İlçesi'nde içme suyu ana hattında büyük çaplı bir revizyon çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş İlçesi'nde içme suyu ana hattında büyük çaplı bir revizyon çalışması yaptı. 80 kilometre uzunluğundaki hatta arızaları en aza indirmek için bakım onarım yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kaş ilçesi Saklıkent içme suyu ana hattında geniş çaplı bakım-onarım ve deplase çalışması gerçekleştirildi. Kaş merkezi, Palamut, Çavdır, Kınık, Çayköy, Üzümlü, İslamlar, Bezirgan, Gelemiş, Yeşilköy, Kalkan Mahallelerinin su ihtiyacını karşılayan Saklıkent hattı üzerinde meydana gelen arızaların giderilmesi için başlatılan çalışma planlanandan 36 saat daha önce bitirildi.

Önemli su kaynağı

800 ve 600 mm çapındaki çelik borulardan oluşan yaklaşık 80 kilometre uzunluğundaki hatta 39 personelle 19 ayrı noktada bakım onarım gerçekleştirildi. 24 saat aralıksız süren çalışma ile arızaya neden olan noktalarda vana-vantuz değişimleri yapıldı. Eskiyen hatlar yenilendi. Çalışmanın bitirilmesinin ardından gerekli kontroller sağlanarak hatta tekrar su verildi. - ANTALYA

Kaş'ta 80 km'lik ana hatta bakım
Kaş'ta 80 km'lik ana hatta bakım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Oğuzhan Koç Canan Ergüder Muharrem Erdemir İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Dorukhan Toköz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaş'ta 80 km'lik ana hatta bakım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:49:04. #1.15#
title