Kaş'ta 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi - Haberler
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Kaş'ta 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş'ta 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde çalıntı 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde çalıntı 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi'nde C.D'nin motosikletinin çalındığını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada şüpheliler M.E, H.P. ve C.P. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait evde yapılan operasyonda 2 motosiklet bulundu.

Çalıntı olduğu tespit edilen motosikletler, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

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AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

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