Kas robotu ile zayıflamak, kas yapmak mümkün mü?
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Kas robotu ile zayıflamak, kas yapmak mümkün mü?

Güzellik ve zayıflama uzmanı Meltem Şarkışlalı, son dönemde ünlülerin de gözdesi olan kas robotu hakkında açıklamalarda bulundu. Kas robotunun, güçlü enerji ile uygulanan bölgede kasların 25.000 kez kasılmasını sağladığını belirten Şarkışlalı, yağ yakımının da hızlanmasını sağladığını ifade etti.

Kas robotu ile zayıflamak, kas yapmak mümkün mü?
22.07.2020 17:30 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:37

Ünlülerin de son gözdesi olan kas robotu ile 20 dakikada ortalama 25.000 kas kasılması etkisi yaratıyor. Böylelikle zamanla sarkan kalça, basen göbek gibi bölgelerinizde etkili olarak daha biçimli bir vücut için teknolojinin vardığı en son noktayı temsil ediyor. Egzersiz yapmadan da karın kaslarınızı ve kalçanızı biçimlendirmek artık EmZero ile mümkün. Kaslarınızın güçlü olması sizi daha dik ve formda gösterir. Zaman geçse bile aynı kiloda olmanız sizi formda göstermeyebilir. Zamanla yer çekimine yenik düşen, yuvarlak formunu kaybeden kalçalar ise bu bölgedeki kasların zayıfladığı anlamına geliyor.

NASIL BİR YÖNTEM İZLİYOR

EmZero etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanmış teknolojik bir ürün olduğu ve elektromanyetik bir enerji kullanarak etkili olduğunu belirten Meltem Şarkışlalı, güçlü enerji ile uygulanan bölgede kasların kasılmasını sağladığı gibi yarım saat gibi kısa bir sürede kasların 25.000 kez kasılmasını sağladığını belirtiyor. Uygulanan bölgede kas liflerinin artmasını sağladığı gibi aynı bölgede yağ yakımının da hızlanmasını sağladığı da sürecin bir parçası.

DAHA İYİ BİR KALÇA İÇİN TERCİH EDİLİYOR

Meltem Şarkışlalı EmZero ile her kadının arzu ettiği şeylerden birisi yuvarlak ve toplu bir kalçanın artık mümkün olduğunu, spor yapmayı sevmeyen veya buna vakti olmayanların tercihi olduğunu belirtiyor.

KARIN KASLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Karın kaslarının güçlenmesinde de etkili olduğunu belirten Meltem Şarkışlalı ayrıca"Karın kasları da her erkeğin hayali. Ancak iyi bir karın kasına sahip olabilmek o kadar da kolay değil. Fit bir vücuda sahip değilseniz aylar sürecek olan spor programları ve yeme içme konularına dikkat etmeniz gerekiyor. EmZero ile aylarca çalışma yerine sadece 20 dakikada karın kaslarınızı 25.000 kez kasılmasını sağlayarak daha kısa zamanda karın kaslarına sahip olmanız mümkün. Uygulanan bölgede karın kaslarının çalışmasını sağladığı gibi yağ yakımının hızlanmasını sağlayan bir etkiye de sahip" olduğunu belirtiyor.

ŞİMDİ TÜRKİYE'DE MEL'S SLIM LIGHT'TA

FDA onaylı EmZero şimdi Meltem Şarkışlalı ile MEL'S Slim Light merkezlerinde. Tanıtım için özel kampanya ile danışanlara sunulmaya başlayan cihazda işleme girenlerde ilk seanstan itibaren bile 1-2 gün içerisinde olumlu geri dönüşlerin alındığı belirtiliyor.

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