Kaş Ova'ya spor salonu
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Kaş Ova'ya spor salonu

Kaş Ova'ya spor salonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Ova Mahallesine kapalı spor salonu yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Ova Mahallesine kapalı spor salonu yapıyor. Sona yaklaşan projeden, Ova ve çevresindeki 9 mahalledeki öğrenciler faydalanacak.

Büyükşehir Belediyesi Kaş'ın Ova Mahallesi'nde Ova Spor Salonu Projesi'ni hayata geçiriyor. Yaklaşık 6 milyon 300 bin TL yatırım bedelli proje, Kaş'ın en önemli spor merkezi olacak. Sona yaklaşan proje ile bölgedeki çocuk ve gençlerin spor salonu hayali gerçeğe dönüşecek. Spor salonu, Ova ile birlikte Palamut, Kınık, Çavdır, Bezirgan, İslamlar, Çayköy, Üzümlü, Yeşilköy ve Kalkan mahallelerindeki okullara da yakın olduğu için büyük bir öğrenci nüfusuna hizmet verecek.

"Spor kompleksine dönüşecek"

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin, 2 bin 300 metre kapalı alanda inşaatı yükselen Ova Spor Salonu Projesi'nin yaklaşık 20 bin metrekare rezerv alana sahip olduğunu belirterek, ilerleyen zamanda burayı çocuk ve gençlerin zaman geçirebileceği bir spor kompleksine dönüştürmeyi planladıklarını anlattı. Temuçin, "Ova konum itibariyle birçok mahalleye yakın bir noktada. Bölgede gençlerin spor yapabileceği kapalı spor salonu yoktu. Kapalı spor salonu tesisini tamamlayıp, son derece modern bir tesisi gençlerimize kazandıracağız. Tesis bittiğinde bölgenin önemli bir spor merkezi haline geleceğini düşünüyoruz" dedi.

"Modern bir tesis olacak"

Kaş Ova Spor Salonu Projesinde, bölge gençlerinin daha iyi fiziki şartlarda spor yapabilmeleri için her şey düşünüldü. Bin 350 metrekare kapalı spor salonu birçok spor dalına ev sahipliği yapacak. Projenin zemin katında değişik ebatlarda 4 adet soyunma odası mevcut. Aynı zamanda bu katta seyircilerin kullanabileceği bir kafeterya ve tuvaletler bulunuyor. Üst katta ise 6 adet ofis, 1 adet hakem odası, tuvalet ve personelin kullanabileceği bir adet mutfak yer alıyor. Ayrıca açık alanda 60 araçlık otopark bulunuyor. - ANTALYA

Kaş Ova'ya spor salonu
Kaş Ova'ya spor salonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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