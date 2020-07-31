Kaş Limanı'nda 'utandıran fotoğraflar' ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki limana dalış yapan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, çok sayıda maske, poşet, alkol şişesi ve atık görüntüledi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki limana dalış yapan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, çok sayıda maske, poşet, alkol şişesi ve atık görüntüledi. Görüntülerin Kaş'a yakışmadığını söyleyen Ceylan, dalgıçların deniz dibi temizliği yapacağını söyledi.

Antalya'nın su altı zenginliklerinin tanıtım filminin çekimlerini de yapan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Kaş ilçesinde geçen hafta bazı noktalara dalış gerçekleştirdi. Kaş Limanı ve çevresindeki kıyısal alanlarda dalışlar yapan Ceylan, denize atılan çok sayıda maske, alkol şişesi, poşet ve plastik atığı fotoğrafladı. Deniz yaşamı için de büyük tehdit oluşturan plastik atıkların oluşturduğu kirliliğin fotoğrafını çeken Ceylan, "Kaş Limanı'nda insanların çöpleri denize atmaları hoş değil. Bu konuda toplumu bilinçlendirmeye büyük ihtiyaç var. Yakın zamanda Kaş'taki dalış merkezleri dalgıçları tarafından, Kaymakamlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle deniz dibinde temizlik çalışmaları yapılacak" dedi.

'DENİZLERİMİZİ KİRLETMEYELİM'

Görüntülerin Kaş'a yakışmadığını belirten Tahsin Ceylan, "Liman ve çevresindeki kıyısal alanlarda su altındaki durumu gözetlemek için dalışlar yapmıştım. Dalış sırasında insanların yoğun kullanımında olan liman ve yakınındaki kıyısal alanlarda alkollü içki şişeleri, maske, plastik atıklar, poşetler gibi deniz canlıları ve doğal yaşam için çok zararlı çöpler tespit ettik. Turizm sezonu olması nedeniyle özellikle tatilcileri de uyarıyoruz, denizlerimizi kirletmeyelim" diye konuştu.

Kaynak: DHA