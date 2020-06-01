Kas kütlesini artırmanın kilo vermedeki önemi
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Kas kütlesini artırmanın kilo vermedeki önemi

Kalori alımınızı sınırlandırarak tükettiğinizden daha fazla kalori yakmanız önemli ancak vücudumuz sandığımızdan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğu için, kalori alırken vermeniz de mümkün.

Kas kütlesini artırmanın kilo vermedeki önemi
01.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:18

Nasıl mı? Herbalife Nutrition Global Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton bizler için cevapladı.

Kaslar, kalori yakma konusunda yağlara göre çok daha etkili sonuç verir. Kalori saymaya, öğün yerine geçen shake'ler tüketmeye, egzersiz yapmaya, koçluk hizmetlerinden yararlanmaya ya da diğer kilo kontrolü faaliyetlerinde bulunmaya başlamadan önce, vücudun nasıl kilo verdiğini doğru anlamalısınız. Eğitim, hedeflerinize ilerlerken size yardımcı olacak en önemli araçlardan biridir.

Bazal metabolik hızını (BMR) arttırmak kilo kontrolü sağlar

Antrenman ve vücut kompozisyonu sonuçlarını maksimum düzeye çıkarmak istiyorsanız bilmeniz gereken bir terim var– bazal metabolik hız (BMR). Bu terim, vücudunuzun dinlenme halinde yakması gereken günlük kalori miktarını ifade eder. Bu önemli rakam, vücut fonksiyonlarınızın ve günlük aktivitelerinizin desteklenmesi için her gün almanız gereken kalori miktarının hesaplanmasında kullanılan denklemin bir parçasını oluşturur. Kas kütlesi oluşturmak için egzersiz yaptığınızda, artan kas kütlesi BMR'nizde artışa neden olur. Diğer bir ifadeyle, kas kütlesi arttığında, vücudunuz dinlenme halinde daha fazla kalori yakar. Ayrıca, vücudunuz mevcut kilonuzu korumak için daha fazla kaloriye ihtiyaç duyar. Vücut kompozisyonunun gelişmesiyle birlikte BMR seviyesinde artış kaydetmek, kilo kontrolü hedeflerinize kolaylıkla ulaşmanızı sağlayacak muazzam bir stratejidir.

Egzersiz sonrası karbonhidrat ve protein tüketimi yağsız kas kütlesi oluşmasına yardımcı olur

Muhtemelen "yağsız kas" kütlesinin ne kadar önemli olduğunu daha önce duydunuz. Fakat gerçekten ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yağsız kas kütlesi, vücuttaki yağ miktarını artırmadan sadece kas kütlesi oluşturmayı ifade eder. Fitness hedefleri açısından değerlendirildiğinde, kas kütlesi oluşturmanın ideal yolu olarak tanımlanabilir. Egzersiz sonrasında biraz karbonhidratla birlikte 20 – 40 gram civarında yüksek kaliteli protein tüketerek yağsız kas kütlesi oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Vücutta kas kitlesi oluşumu spor yapmaya teşvik eder

Kas kütlesi oluşturmanın ekstra kalori yakmak dışında başka avantajları da bulunmaktadır. Örneğin, arzu ettiğiniz vücuda çok daha hızlı kavuşmanıza yardımcı olabilir. Güç antrenmanları, yağsız ve yağlı doku oranının geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca, yağlarla kıyaslandığında, kaslar vücutta daha az yer kaplar ve bu nedenle, kaslar (özellikle yağsız kaslar), hissettiğiniz kadar iyi görünmenize yardımcı olur. Güç antrenmanından çıktığınızda kendinizi iyi hissetmenizi sağlar ve spor yapmaya teşvik eder.

Aktif bir yaşam tarzı beslenme alışkanlıklarına da yansır

Kas kütlesi oluşturmanın vücudunuzda ve iç dünyanızda yarattığı etkiler, pozitif anlamda bir rutin oluşturmanızı sağlayacaktır. Aktif yaşam tarzı sürdürmeyen insanların sonradan fikirlerini değiştirmelerinin bir sebebi de budur. Bilinçli bir karar verip egzersiz planınızı disiplin içerisinde uygulamaya başladığınızda, iyi alışkanlıklarınızı ve hedef odaklı yaklaşımınızı hayatınızın başka alanlarında da uygulama imkânı bulabilirsiniz. Spor salonunda daha aktif bir yol izlediğinizde, vücudunuzun nasıl hissettiğini daha iyi algılayabilir ve hatta daha iyi hissetmek için nelere ihtiyaç duyduğunuzu tam olarak anlamaya başlayabilirsiniz. Spor salonunda kazanacağınız bu farkındalık, çoğunlukla mutfakta daha iyi beslenme alışkanlıkları kazanmanızla sonuçlanacaktır. Bunu bir kez deneyimlediğinizde, kilo verme yolculuğunuzun gözünüze çok daha güzel görüneceğinden ve hedeflerinize hiç olmadığı kadar yaklaşacağınızdan emin olabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler

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