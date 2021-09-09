Kaş-Kumluca arasında 25 saatlik fırtına uyarısı
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Kaş-Kumluca arasında 25 saatlik fırtına uyarısı

Kaş-Kumluca arasında 25 saatlik fırtına uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçeleri arasında, yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçeleri arasında, yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Fırtınanın bugün saat 17.00'den, yarın saat 18.00'e kadar etkili olacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Bodrum-Kumluca arasında halen kuzey ve batı yönlerden 4 ile 6 kuvvetinde esen rüzgarın ilerleyen saatlerde hızını artırarak Kaş-Kumluca arasında yine kuzey ve batı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (62-74 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kaş-Kumluca arasında 25 saatlik fırtına uyarısı - Haberler
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