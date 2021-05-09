Kaş Kınık Hali Projesi 3 hali tek çatı altında toplayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'ne modern bir Toptancı Hal Kompleksi kazandırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'ne modern bir Toptancı Hal Kompleksi kazandırıyor. 255 milyon lira sözleşme bedelli Kınık Toptancı Hal Kompleksi, Kınık, Ova ve Yeşilköy hallerini tek çatı altında toplayacak.

Büyükşehir Belediyesi, 255 milyon lira yatırım bedeliyle Kaş'ın Kınık, Ova ve Yeşilköy hallerini tek çatı altında toplayacak olan Kınık Toptancı Hal Kompleksi'ni inşa ediyor. Proje inşaatı 320 bin metrekarelik bir alan üzerinde hızla devam ediyor. Proje alanında kazı dolgu işlemleri büyük oranda tamamlandı. Betonarme imalatlarına başlanan bloklar hızla yükselmeye başladı. Proje tamamlandığında Kınık, Ova ve Yeşilköy Toptancı Hallerinin buraya taşınması planlanıyor.

"Modern hal hizmeti"

Üreticiler ve komisyoncular çağdaş şartlarda hizmet verirken, Kaş'ın verimli ovalarından yetişen ürünler sağlıklı koşullarda Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılacak. Üretici ve komisyoncuların her türlü ihtiyaçlarının düşünüldüğü projede, 120 adet komisyoncu dükkanı, 136 adet tüccar ardiyesi ve 72 adet çeşitli sektörlere hizmet edecek ticari dükkan bulunuyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı