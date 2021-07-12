Kaş Kaymakamlığı, Patara'dan kamyonlarla izinsiz kum alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi Açıklaması
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Kaş Kaymakamlığı, Patara'dan kamyonlarla izinsiz kum alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi Açıklaması

Kaş Kaymakamlığı, Patara'dan kamyonlarla izinsiz kum alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Kaş Kaymakamlığı, "Patara kumsalından kamyonlarla izinsiz kum alındığı ve bununla ilgili zabıt tutan muhafaza memurunun görevden alındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaş Kaymakamlığı, "Patara kumsalından kamyonlarla izinsiz kum alındığı ve bununla ilgili zabıt tutan muhafaza memurunun görevden alındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bir vatandaşın Aralık 2020'de videoyla ihbarda bulunması üzerine yapılan araştırmada, bölgenin Ova Mahallesi'nde vasıfsız orman alanı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toprağın çok eski yıllarda alındığı ve zaman zaman seralarda kullanmak amacıyla toprak alınmaya devam edildiği vurgulandı.

Gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Açıklamada, tahrip edilen vasıfsız ormanlık bölgenin Orman İşletme Müdürlüğünce ağaçlandırılması ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması talimatı verildiği kaydedildi.

Çöpün alandan tahliye edildiği, oluşan derin çukurların toprakla kapatıldığı, üzerine 3 bin okaliptüs fidanı dikildiği, etrafının çitle çevrildiği ifade edilen açıklamada, yetkili Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı tarafından ilgililer hakkında şifahi olarak suç duyurunda bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Adli soruşturma kapsamında 22 Şubat'ta gözaltına alınan 7 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 bin 168 kamyon kum alındığı iddia edilen bölge Patara Sit Alanı değildir. Patara bölgesine yaklaşık 10 kilometre kuş uçuşu mesafede bulunan Ova Mahallesi'nde sit alanı dışında, vasıfsız orman niteliğinde, daha önce çöplük olarak kullanılan topraklı bir bölgedir. Patara kumsalından kum alındığı veya haberde bahsi geçtiği gibi çalındığı iddiasıyla ilgili Kaymakamlığımıza ulaşmış bir şikayet veya tespit yoktur."

Açıklamada, muhafaza memuru U.U'nun tuttuğu herhangi bir suç zabıt tutanağının olmadığı, görevini yapmasından dolayı engellendiği veya görevden alındığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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