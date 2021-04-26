Kaş'ın yüksek kesimlerinde açan sarı çiçekler güzel görüntü oluşturdu

Antalya'nın kaş ilçesinde yüksek kesimlerde açan "katır tırnağı" çiçeklerinin oluşturduğu manzara göz kamaştırıyor.

Antalya'nın kaş ilçesinde yüksek kesimlerde açan "katır tırnağı" çiçeklerinin oluşturduğu manzara göz kamaştırıyor.

Yörede "poruk" olarak da bilinen çiçeklerin dağları sarıya boyaması doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Dağların yolunu tutan yürüyüş tutkunları, doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen doğanın keyfini çıkarıyor.

Sarı rengiyle eşsiz bir güzelliğe bürünen dağlar, kartpostallık manzara oluşturuyor. Fotoğraf tutkunları da bu güzel görüntünün tadını çıkarıyor.

Yeniköy Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan Mustafa Koştur, Kaş'ın bahar aylarında çiçeklerle dolu mükemmel bir ortama sahip olduğunu söyledi. Yürüyüşünü "poruk" çiçeklerinin muhteşem kokusu ve güzellikleri arasında yaptığını dile getiren Koştur, "Burada doğayla iç içeyiz. Bu anlatılmaz, yaşanır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci