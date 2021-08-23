Büyükşehirden Kaş'ın Sütleğen grup yoluna asfalt
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Büyükşehirden Kaş'ın Sütleğen grup yoluna asfalt

Büyükşehirden Kaş'ın Sütleğen grup yoluna asfalt
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş ilçesine bağlı Sütleğen-Yuvacık-Yaylaçavdır-Yaylapalamut ve Çamlıköy grup yolunda sathi asfalt çalışmaları yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş ilçesine bağlı Sütleğen-Yuvacık-Yaylaçavdır-Yaylapalamut ve Çamlıköy grup yolunda sathi asfalt çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Kaş ilçesine bağlı Sütleğen-Yuvacık-Yaylaçavdır- Yaylapalamut ve Çamlıköy grup yolunda asfaltla çalışması gerçekleştiriyor. Grup yolunda zamanla deforme olan bölgeleri sökerek alt yapısını yenileyen Kırsal Hizmetler ekipleri, hazırlığı biten bölümleri vakit kaybetmeden sathi asfaltla kaplıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. - ANTALYA

Büyükşehirden Kaş'ın Sütleğen grup yoluna asfalt
Büyükşehirden Kaş'ın Sütleğen grup yoluna asfalt
Büyükşehirden Kaş'ın Sütleğen grup yoluna asfalt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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