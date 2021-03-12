"Kaş'ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması"nın sonuçları açıklandı

Antalya'da düzenlenen "Kaş'ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması" sonuçları açıklandı.

Kaş Belediyesi'nin, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil'in adlarını yaşatacak anıt için düzenlendiği yarışma kapsamında Gökseki Spor Salonu'nda program düzenlendi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Aker ve Erdil'i gelecek kuşaklara anlatmak ve hatıralarına saygı için bu yarışmanın düzenlendiğini söyledi.

Bunun öncelikli milli bir sorumluluk olduğunu belirten Yazıcı, yarışmaya 48 proje sunulduğunu, 3 eşit ödül ve 3 mansiyon ödülü verileceğini ifade etti.

İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da geçmişini bilmeyenin geleceğine yön veremeyeceğini belirterek, yarışmayla savaşın kazanılmasında önemli rol oynayan Türk ordusunun gösterdiği kahramanlıkların nişanesi olacak bir anıt elde etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Anıtla Kaş halkının geçmişine olan saygı ve şükran duygularını göstermeyi amaçladıklarını belirten Ulutaş, Topçu Yüzbaşı Aker'in dünyada 7,7'lik dağ topuyla uçak gemisi batıran tek topçu subayı olarak anıldığını hatırlattı.

Ulutaş, Topçu Teğmen Erdil'in de 18 Nisan 1912'de Çanakkale Boğazı'na saldıran İtalyan zırhlı kruvazörünün yaptığı topçu atışıyla savaş dışı kalmasını sağlayıp, düşman donanmasının geri çekilmesinde etkili olduğunu anlattı.

Yarışmada, mimarlar Furkan Şanlı, Buse Usta ve Sıla Kelemen ortak eser, mimar Sevda Duygu Kolbay, eşdeğer birincilik ödülünü kazandı.

Eşdeğer ödül kazanan 3 yarışmacıya 15'er bin lira para ödülü, mansiyon ödülü almaya hak kazanan yarışmacılara da 10'ar bin lira para ödülü verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci