Kaş ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Kaş ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kadir Erdem'in (19) kullandığı 07 Y 1643 plakalı motosiklet, Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisindeki kavşakta Hasan A. (68) idaresindeki 07 ZAB 12 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Erdem, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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