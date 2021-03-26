Kaş ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kadir Erdem'in (19) kullandığı 07 Y 1643 plakalı motosiklet, Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisindeki kavşakta Hasan A. (68) idaresindeki 07 ZAB 12 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Erdem, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci