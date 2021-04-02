Son dakika haberleri | Kas hastası Suriyeli 22 aylık Ahmet, 16 aydır kaldığı hastanede Ece hemşirenin ilgisiyle hayata tutunuyor
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Son dakika haberleri | Kas hastası Suriyeli 22 aylık Ahmet, 16 aydır kaldığı hastanede Ece hemşirenin ilgisiyle hayata tutunuyor

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Sağlık

Bir son dakika haberine göre Adana'da yaklaşık 16 aydır tedavi gördüğü yoğun bakım servisi adeta evi haline gelen kas hastası 22 aylık Suriyeli Ahmet Ubeyd, hemşire Ece Benli'nin yakın ilgisiyle de hayata tutunmaya çalışıyor.

Adana'da yaklaşık 16 aydır tedavi gördüğü yoğun bakım servisi adeta evi haline gelen kas hastası 22 aylık Suriyeli Ahmet Ubeyd, hemşire Ece Benli'nin yakın ilgisiyle de hayata tutunmaya çalışıyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ubeyd ailesinin en küçük çocuğu Ahmet, rahatsızlığı nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binasına kaldırıldı.

Henüz 6 aylıkken kas hastalığı bulunduğu belirlenen Ahmet bebek, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınarak solunum cihazına bağlandı.

Burada görevli doktor ve hemşireler tarafından özenle bakılan Suriyeli Ahmet, yaklaşık 16 aydır ailesinden uzakta serviste tedavi görüyor.

Ece hemşire ise tedavisinin yanı sıra Ahmet'in bakımıyla yakından ilgileniyor. Ece Benli, solunum cihazından kısa süreli ayrılabilen Ahmet'e mama yediriyor, zaman zaman yürüteçle Suriyeli bebeği serviste gezdiriyor.

"O bize tepki verdikçe biz de onunla ilgilendik"

Yoğun bakım hemşiresi Ece Benli, AA muhabirine, evli olmadığını, annelik duygusunu yakından ilgilendiği Ahmet ile tattığını söyledi.

Hastaneye ilk geldiğinde kötü durumda olan Ahmet'in şu an yüzünün güldüğünü belirten Benli, şöyle devam etti:

"Hiç oturamıyordu, oturtmaya çalıştık. Daha sonra ayağa kaldırmaya çalıştık, sonrasında ayakta durmaya başladı. Sonrasında 'Yürüteç getirelim, makineden ayırmaya çalışalım' dedik. Arkadaşın birisi evden kendi çocuğunun yürütecini getirdi. İlk başta yürütece koyduğumuzda ağlıyordu, sonrasında alıştı. Sürekli gittik geldik. Ahmet ile çok ilgilendik. O bize tepki verdikçe biz de onunla ilgilendik. Her nöbetimizde, ben olsun, diğer arkadaşlarım olsun, sürekli gelişsin, makineden bir an önce kurtulsun diye çok uğraştık, hala da uğraşıyoruz."

Benli, uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören Ahmet'in kendilerine çok alıştığını, kimi zaman nazlandığını, başka çocuklarla ilgilendiği zaman küstüğünü anlattı.

Sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor

Pediatri uzmanı Dr. Büşra Seğmen, Ahmet'in hastaneye ilk getirildiğinde solunum sıkıntısından kaynaklı hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Hemen tedaviye aldıkları Ahmet'in öncelikle nefes borusuna delik açtıklarını, solunum desteği için de bebeği makineye bağladıklarını anlatan Seğmen, Ahmet'in, adeta evi gibi olan hastanede doktor ve hemşirelerin "maskotu" haline geldiğini dile getirdi.

Seğmen, Ahmet'in tedavi ve kendisine gösterilen ilgi ve sevgiyle yüzünün güldüğünü, hastaneye getirildiği günden bu yana sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

Son dakika haberleri | Kas hastası Suriyeli 22 aylık Ahmet, 16 aydır kaldığı hastanede Ece hemşirenin ilgisiyle hayata tutunuyor
Son dakika haberleri | Kas hastası Suriyeli 22 aylık Ahmet, 16 aydır kaldığı hastanede Ece hemşirenin ilgisiyle hayata tutunuyor
Son dakika haberleri | Kas hastası Suriyeli 22 aylık Ahmet, 16 aydır kaldığı hastanede Ece hemşirenin ilgisiyle hayata tutunuyor
Son dakika haberleri | Kas hastası Suriyeli 22 aylık Ahmet, 16 aydır kaldığı hastanede Ece hemşirenin ilgisiyle hayata tutunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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