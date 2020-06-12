Kas hastası kadının kaşıkla çorba içme sevinci
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Kas hastası kadının kaşıkla çorba içme sevinci

İSTANBUL'da, doğuştan kas hastası Evren Koç (41), hastalığının ilerlemesi sonucu yemeğini kendi yiyemez duruma geldi.

Kas hastası kadının kaşıkla çorba içme sevinci
12.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:20

İSTANBUL'da, doğuştan kas hastası Evren Koç (41), hastalığının ilerlemesi sonucu yemeğini kendi yiyemez duruma geldi. Antalya'daki bir merkezde kısa süreli tedavisinin ardından kaşık tutup çorba içebilen Koç, "Belli yaştan sonra sahip olduğunuz yeteneğinizi kaybedip yeniden kazanınca mutlu oluyorsunuz. Zafer kazanmışım gibi hissediyorum" dedi.

İstanbul'da yaşayan Kenan Koç (75) ve Sebahat Koç (70) çifti, kızları Evren'in 2 yaşına geldiğinde akranlarına göre yavaş hareket ettiğini fark etti. Hastaneye götürülen Evren Koç'un kas hastası olduğu tespit edildi. Buna göre bir tedavi oluşturulurken bir süre sonra Koç'ta skolyoz oluştu. Hayata küsmeyip hem tedavisine hem de eğitimine devam eden Koç, liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavlarına hazırlanıp kazandı. Üniversiteyi arkadaşlarının koluna girerek yürümesine yardımcı olmasıyla bitiren Koç, işletme, tekstil bölümlerini bitirip üzerine bir de sosyoloji yüksek lisansı yaptı.

Hayattaki olumsuzluklara rağmen azmiyle çevresindekilere örnek olan Koç, son birkaç yıl içinde motor hareketler konusunda büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Kaşık tutmakta dahi zorlanmaya başlayan Evren Koç, yemeğini yiyemez hale gelince en büyük destekçisi annesi Sebahat Koç oldu. Yemeğini yiyemediği için üzülen Evren Koç'un tedavisini yaptırmak isteyen aile, pandemi sürecinde kendilerinin de rahatlıkla konaklayabilecekleri bir fizik tedavi merkezi aradı.UZUN ARADAN SONRA KAŞIKLA ÇORBA İÇMENİN HEYECANIAntalya'nın Döşemealtı ilçesi Duacı mevkiinde ormanla iç içe Ayka Vital Sağlıklı Yaşam Tesisi'ne gelen aile, tesisin dışarıyla bağlantısının olmaması nedeniyle koronavirüsten korundu. Pandemi sürecinde sporlarını tesis içinde yapıp burada açık havada yürüyüşler yaparak zaman geçiren aile, kızları Evren Koç'un tedavisini de yakından takip etti. Kısa sürede fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Kazım Doğan'ın takibiyle Koç, motor hareketlerini yeniden kazandı. Parmak ve bilek hareketlerini eskisi kadar iyi yapmaya başlayan Koç, yemeğini eliyle tuttuğu kaşığıyla yemenin heyecanını yaşadı.Üniversiteyi arkadaşlarının koluna girerek yürüyüp bitirdiğini, zorlu günlerden geçtiğini anlatan Evren Koç, kaslarının zayıflığına hiçbir zaman takılmayıp zihinsel olarak kendini geliştirdiğini ifade etti. Çok yorulduğu bir dönem geçirdiğini ve burada kısa sürede iyileştiğini anlatan Koç, "Günde 3 kere fizik tedaviyle kısa sürede iyileştim. Gelişimi kısa sürede gördüm. Disiplinli çalışınca başarılı olduk. Annem babam ve çok sevdiğim kedimle birlikte burada iyileştim. Belli yaştan sonra sahip olduğunuz yeteneğinizi kaybedip yeniden kazanınca mutlu oluyorsunuz. Zafer kazanmışım gibi hissediyorum" diye konuştu.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Kazım Doğan, rehabilitasyon adına tüm tedavileri uyguladıklarını söyledi. Evren Koç'un oturmakta dahi güçlük çeken bir durumu olduğunu, ince kas hareketleri olan kaşık tutmayı dahi yapamadığını anlatan Doğan, "İyi konuma geldiğini düşünüyoruz. Ailesiyle birlikte burada güzel vakit geçirip tedavi oldu. Her iki elinde kaşık tutamıyordu. Terapiyle güçlendirdik. Böylece artık daha kolay kavrayabiliyor. Yemeğini kendi yiyebiliyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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