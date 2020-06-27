Kas hastası genç kızın ifadesi evinde alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kas hastası genç kızın ifadesi evinde alındı

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde yaşayan ve 'kas erimesi' hastalığı bulunan Songül Aktaş'ın(16) adliyede alınması gereken ifadesi, Cumhuriyet Savcılığının kurduğu bir ekip tarafından hastalığı ve pandemi nedeniyle evinde alındı.

Kas hastası genç kızın ifadesi evinde alındı
27.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:14

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde yaşayan ve 'kas erimesi' hastalığı bulunan Songül Aktaş'ın(16) adliyede alınması gereken ifadesi, Cumhuriyet Savcılığının kurduğu bir ekip tarafından hastalığı ve pandemi nedeniyle evinde alındı.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs önlemleri ve yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ilçenin Taşüstü köyündeki evinde ifadesi alınan Songül Aktaş ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Cumhuriyet Savcısı Abdullah Çura'nın adliye ekibi ile birlikte aldığı ifade ile ilgili şu açıklama yapıldı:  "Dünyayı etkisi altına alan pandemiye karşı ilçemizde başlatılan mücadele aralıksız devam ederken, vatandaşlarımızın pandemiden en az şekilde etkilenmesi için gereken kolaylıklar sağlanıyor. Bu kapsamda diğer tüm alanlarda olduğu gibi adli konularda da vatandaşlarımıza gereken kolaylıklar sağlanıyor. Güroymak ilçesine bağlı Taşüstü Köyünde ikamet eden 16 yaşında kas erimesi hastası Songül Aktaş'ın adliyede alınması gereken ifadesi için Güroymak Cumhuriyet Savcısı Abdullah Cura adliye ekibiyle birlikte hastamızın ayağına gitti. Genç kızın rahatsızlığı ve pandemiden etkilenmemesi için örnek bir girişimde bulunan Cumhuriyet Savcımız, genç kızımızın ifade işlemi ikamet ettiği evinde gerçekleştirdi. Genç kızımızın sağlığı için gereken kolaylığı sağlayan Cumhuriyet Savcımız Abdullah Cura, ayrıca kızımıza 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, örnek teşkil eden bir göreve imza attı. Sağlanan kolaylık ve gerçekleştirilen uygulamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren genç kızın babası Mehmet Sani Aktaş, savcımıza ve adliye ekibine teşekkürlerini iletti."


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Haber
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu Haber
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Buse Varol Bülent Ersoy Kenan Doğulu
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Mete Kalkavan Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Türk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kas hastası genç kızın ifadesi evinde alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 17:43:57. #1.15#
title