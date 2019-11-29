Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...
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Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...

Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...View on euronews.

29.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:42

Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...
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