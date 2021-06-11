Kaş Gömbe'de Su Arızası Giderildi

Kaş Gömbe'de su arızası giderildiAntalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş Gömbe'de içme suyu hattında meydana gelen arızayı giderdi.

Kaş Gömbe'de su arızası giderildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş Gömbe'de içme suyu hattında meydana gelen arızayı giderdi.

Kaş'ın Gömbe Mahallesi'nde içme suyu isale hattında arıza oluştu. Arıza noktasını tespit eden ASAT ekipleri ivedilikle bölgeye giderek boruya ulaşmak için kazı çalışmasına başladı. 400 mm çaplı çelik boruda gerekli onarım işlemi tamamlandı. İçme suyu isale hattındaki arızayı tamamen gideren ve gerekli kontrolleri sağladıktan sonra kazı noktasını dolgu ile kapatan ASAT ekipleri hatta yeniden su yükledi.

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Kaynak: Habermetre