Kaş Gömbe'de Su Arızası Giderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaş Gömbe'de Su Arızası Giderildi

Kaş Gömbe'de Su Arızası Giderildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaş Gömbe'de su arızası giderildiAntalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş Gömbe'de içme suyu hattında meydana gelen arızayı giderdi.

Kaş Gömbe'de su arızası giderildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş Gömbe'de içme suyu hattında meydana gelen arızayı giderdi.

Kaş'ın Gömbe Mahallesi'nde içme suyu isale hattında arıza oluştu. Arıza noktasını tespit eden ASAT ekipleri ivedilikle bölgeye giderek boruya ulaşmak için kazı çalışmasına başladı. 400 mm çaplı çelik boruda gerekli onarım işlemi tamamlandı. İçme suyu isale hattındaki arızayı tamamen gideren ve gerekli kontrolleri sağladıktan sonra kazı noktasını dolgu ile kapatan ASAT ekipleri hatta yeniden su yükledi.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaş Gömbe'de Su Arızası Giderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:43:00. #1.14#

title