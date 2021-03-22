Kaş Çukurbağ Yarımadası parke taşı çalışması devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaş Çukurbağ Yarımadası parke taşı çalışması devam ediyor

22.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:17
Kaş Çukurbağ Yarımadası parke taşı çalışması devam ediyor

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Çukurbağ Yarımadası'nda başlattığı parke taşı döşeme çalışmasını sürdürüyor.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Çukurbağ Yarımadası'nda başlattığı parke taşı döşeme çalışmasını sürdürüyor. İşin yüzde 50'sinin tamamlandığı, 7 bin metrekare parke ve 2 bin metre bordür çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, Kaş'ın önemli bir turistik destinasyon olduğunu, ilçedeki tüm sokakların ve yolların iyileştirilmesi için azami gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Çukurbağ Yarımadası'nın turistik açıdan önemine dikkati çeken Başkan Ulutaş, "Buradaki sokakların sağlıklaştırılması, yolların iyileştirilmesi ve alt yapı düzenlemeleriyle ilgili çalışma başlattık. İller Bankası'nın 1 milyon hibe desteği ile kalan meblağı da belediyemizce karşılanmak üzere, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tamamlandığında gelen misafirlerin, buradaki esnafın, villa sahiplerinin rahatlıkla kendi konutuna, işyerine ulaşabileceği sağlıklı yollarla birlikte turizme bir katkı sağlamış olacağız." dedi. - ANTALYA

Kaş Çukurbağ Yarımadası parke taşı çalışması devam ediyor
Kaş Çukurbağ Yarımadası parke taşı çalışması devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Celal Adan Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaş Çukurbağ Yarımadası parke taşı çalışması devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:19:40. #1.15#
title