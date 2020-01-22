Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması
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Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması

Kaş Belediyesi, kırsal mahalle yollarına yönelik yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

22.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:32
Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması

, kırsal mahalle yollarına yönelik yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Boğazcık Mahallesi'nde 4 kilometrelik stabilize yol çalışmasına başlandı.


Özellikle kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşanan yerlerde vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Boğazcık Mahallesi'nde 4 kilometrelik stabilize yol çalışmasına başlandı. Çamurlu ve bozuk olan mahalle yolunda hummalı şekilde çalışan ekiplerin çalışmasında greyder, silindir, paletli kepçe ve 2 kamyon kullanılıyor.


Boğazcık Mahalle Muhtarı Veli Gökçe, çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bozuk yollarımız vardı. Zor şartlarda kullanıyorduk ama şimdi çok iyi oldu. Kaş Belediyesi tarafından mahallemize yönelik yapılan 4 kilometre stabilize yol çalışması dolayısıyla belediye başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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