Kaş Belediyesinden personel alımı

20.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:24

Kaş Belediyesi farklı kadrolardan 29 personel alacak. 3 gün sürecek mülakat heyecanı başladı.



Edinilen bilgiye göre, Kaş Belediye Başkanlığına bağlı Kaş Likya Limited Şirketi tarafından 29 personel alınacak. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne 5 şoför, 5 operatör, 5 inşaat ustası, park ve bahçeler için 5 eleman alınacak. Temizlik Hizmetleri Müdürlüğüne 4 şoför ve 5 işçi alımı yapılacak.



Süreç içerisinde başvuruları incelenen ve mülakata girmeye hak kazanan adayların sınavı başladı. Mülakatta, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akbudak, meclis üyesi Ali Bekik, Temizlik İşleri Müdürü Çisem Ünsal, Fen İşleri Müdürü Gürşah Ünal'dan oluşan komisyon üyeleri görev aldı. 183 adayın başvurduğu personel alımıyla ilgili mülakat, 18-20 Kasım tarihleri arasında üç gün süreyle devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA