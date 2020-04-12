Kaş Belediyesinden ekmek servisi Kaş Belediyesi iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekmek dağıtımı yapıyor.

Kaş Belediyesi iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekmek dağıtımı yapıyor.

Kaş Belediyesi, Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlara ekmek dağıtıyor. Kaş Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, sokak sokak gezerek ihtiyacı olanlara ekmek ulaştırıyor. İlçe merkezinde 65 yaş ve üstü ile hastalar ve vatandaşlar olmak üzere kapılarına kadar ekmeklerini götürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA