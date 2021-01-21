Kaş Belediyesinden 28 hastaya yatak yardımı
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Kaş Belediyesinden 28 hastaya yatak yardımı

21.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:27
Kaş Belediyesinden 28 hastaya yatak yardımı

Kaş ilçesinde Belediye tarafından 28 ihtiyaç sahibine daha hasta yatağı yardımında bulunuldu.

Kaş ilçesinde Belediye tarafından 28 ihtiyaç sahibine daha hasta yatağı yardımında bulunuldu.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, gelen hasta yatağı taleplerinin değerlendirildiği belirtildi.

Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince bu kapsamda 26 mahalledeki 28 hastaya daha yatak teslim edildiği kaydedildi. Açıklamada, bugüne kadar 54 mahallede 82 ihtiyaç sahibine hasta yatağı yardımı yapıldığı bildirildi.

Konforlu bir yatağa kavuşmanın mutluluğunu yaşayan hastalar ile yakınları, Kaş Belediyesine önemli bir ihtiyacı karşıladığı için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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