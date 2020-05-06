Kaş Belediyesi yeni köprü yapıyor

Antalya'nın Kaş Belediyesi, Hacıoğlan Mahallesi ulaşım yolu üzerinde 13 metre uzunluğunda yeni köprü yapımı için çalışmalara başladı.

Antalya'nın Kaş Belediyesi, Hacıoğlan Mahallesi ulaşım yolu üzerinde 13 metre uzunluğunda yeni köprü yapımı için çalışmalara başladı.

Kaş Belediyesi ilçe genelinde yol çalışmalarının yanı sıra köprü çalışması da yapıyor. Alınan bilgiye göre, Kaş Belediyesi tarafından Hacıoğlan Mahallesi ulaşım yolu üzerinde 13 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğinde betonarme köprü yapılarak, vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, vatandaşların ulaşımda daha güvenli ve daha rahat yolculuk yapabilmesinin önemini belirterek, "İlçe genelinde çalışmalarımız sürüyor. Yol çalışmalarının yanında köprü işleri de yapıyoruz. Bu çalışmalar yollarımızı daha güvenli ve konforlu duruma getiriyor. Hacıoğlan Mahallesi'nde yapımına başladığımız yeni köprü çalışması kısa zamanda tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacak." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA