Kaş Belediyesi güreşçisi Karakurum, Türkiye üçüncüsü oldu
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Kaş Belediyesi güreşçisi Karakurum, Türkiye üçüncüsü oldu

Kaş Belediyesi güreşçisi Karakurum, Türkiye üçüncüsü oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'da gerçekleşen 11-12-13 Yaş Serbest Stil Güreş Şampiyonası'nda Kaş Belediyesi sporcusu Yusuf Ali Karakurum, 57 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Antalya'da gerçekleşen 11-12-13 Yaş Serbest Stil Güreş Şampiyonası'nda Kaş Belediyesi sporcusu Yusuf Ali Karakurum, 57 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, genç güreşçiye bisiklet hediye etti.

10-15 Haziran'da Kemer'de düzenlenen Türkiye Serbest Stil Şampiyonası'nda,11 yaş 57 kiloda Kaş Belediyesi sporcusu Yusuf Ali Karakurum, kendi sikletindeki rakibini yenerek başarı kazandı. Kaş Belediyesi Güreş Takımı antrenörü Barış Alagöz, şampiyonada başarıya imza atan sporcusu Karakurum'u tebrik ederek, kendisiyle gurur duyduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Barış Alagöz ve Yusuf Ali Karakurum'u makamında kabul etti. Başkan Mutlu Ulutaş burada yaptığı konuşmada, gençlerin sporda, bilimde, eğitimde başarı göstermesinin Kaş için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Çocukların başarılı olacağına inandığını dile getiren Başkan Ulutaş, "Alt yapı çok kıymetli, kendi değerlerimizin buradan yetişmesi çok önemli. Biz yerel yönetimler olarak, Kaş Belediyesi olarak, her zaman sporcuların yanındayız. Sporcumuzun başarısıyla mutlu olduk, gururlandık. Bizi müsabakalarda en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Ulutaş, genç güreşçi Karakurum'a bisiklet hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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