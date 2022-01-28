Grekoromen Güreş Antalya İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
AA, Talip Demirci - Spor
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Grekoromen Güreş Antalya İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.
ANTALYA (AA) - Grekoromen Güreş Antalya İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.
Türkiye Güreş Federasyonunca organize edilen il birinciliği müsabakaları 22-26 Ocak tarihleri arasında Döşemealtı Spor Salonu'nda düzenlendi.
Müsabakalarda 10 sporcuyla mücadele eden Kaş Belediyesi güreş takımı, 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Kaş Belediyesi güreş takımı, bu sonuçlarla grup müsabakaları ile Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
AA / Talip Demirci - Spor