Grekoromen Güreş Antalya İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Haberler Spor
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Grekoromen Güreş Antalya İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

AA, Talip Demirci - Spor
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Grekoromen Güreş Antalya İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Grekoromen Güreş Antalya İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

ANTALYA (AA) - Grekoromen Güreş Antalya İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonunca organize edilen il birinciliği müsabakaları 22-26 Ocak tarihleri arasında Döşemealtı Spor Salonu'nda düzenlendi.

Müsabakalarda 10 sporcuyla mücadele eden Kaş Belediyesi güreş takımı, 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Kaş Belediyesi güreş takımı, bu sonuçlarla grup müsabakaları ile Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

AA / Talip Demirci - Spor

Kaş Belediyesi, Türkiye, Antalya, Güreş, Spor, Haber

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