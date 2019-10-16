Kaş Belediyesi Futbol Turnuvası başladı

16.10.2019 15:07

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Kaş Belediyesi Kalkan Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.



Kaş Belediyesi tarafından Kalkan Mahallesi'nde düzenlenen turnuvada, 24 takım 6'lı 4 grup halinde mücadele edecek. Kura çekiminde Kaş Belediyespor B grubunda yer alırken, oluşan gruplar şu şekilde sıralandı:



A Grubu - İtimat Spor, Erikli Kalkanspor, Akbelspor, Yayla Gücü, Efsaneler, Çayköy



B Grubu - Kaş Belediyespor, Muallim Tayfa, Göktürk Alim Baba, Ova İdman Yurdu, Çayköy Gençlik, Solhanspor



C Grubu - Karadere, Fırnazspor, Kalkan F.C, Canerler Ticaret, Çavdır, Sarıbelen Gençlik



D Grubu- Fakir Gençlik, Çukurincir, Bezirganspor, Belenlispor, F.C Seçkin, Ova Gençlik



Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya, centilmen takıma ve en değerli oyuncuya plaket verilecek.



Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, turnuvada hedefin birlik, beraberlik ve dostluğu kaynaştırmak olduğunu ifade ederek, kazananın spor ve dostluk olması temennisinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA