Kaş Belediyesi etkinliklerini iptal etti Kaş Belediyesi, koronavirüse karşı önlem olarak etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Kaş Belediyesi, koronavirüse karşı önlem olarak etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Kaş Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiler doğrultusunda olası COVİD-19 (Yeni Coronavirüs) salgınına karşı önlem amacıyla mart ayı içerisinde düzenleyeceğimiz etkinlikler iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verildi. - ANTALYA Kaynak: İHA