Kaş Belediyesi EMITT 2022'ye katıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kaş Belediyesi, 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılarak ilçeyi tanıtıyor.

Turizm sektör temsilcilerine ve ziyaretçilere, bölgeyi en iyi şekilde tanıtmak için fuar alanında özel tasarımlı stant kuruldu.

Stantta, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, meclis üyeleri Hüseyin Sertçelik, İsmail Kavcar, Abdullah Hamarat, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Aydın Çırak ile otelciler ve turizmciler hazır bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kaş standını ziyaret etti. Burada bir süre gezen Ersoy, sergilenen ürünleri de inceledi. Ziyaret sonunda, Bakan Ersoy'a ilçenin yöresel lezzetleri hediye edildi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, EMITT'e ilk günden itibaren yoğun katılım gerçekleştiğini, ziyaretçilerin Kaş'a rağbet gösterdiğini söyledi.

Bu durumun 2022'de Kaş'ın turizmde trendini yükseltmesi anlamına geldiğine işaret eden Ulutaş, şunları ifade etti:

"İlçemizde, bu yılın turizm sezonu anlamında çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Kaş'ın kapısı da gönlü de açık. Burada deniz, kum, güneşin dışında paraglading, dalış, yat ve bisiklet turları, doğa ve yayla turizmi gibi birçok alternatif seçeneklerimiz var. Misafirlerimiz gelsin, bunların keyfini çıkarsın."