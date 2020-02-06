Kaş Belediyesi 49 taşınmazı kiraya veriyor
Haberler » Güncel » Kaş Belediyesi 49 taşınmazı kiraya veriyor - Haber

Kaş Belediyesi 49 taşınmazı kiraya veriyor

Antalya'nın Kaş Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde yer alan mülkiyeti kendisine ait 49 taşınmazı (tarım arazisi ve dükkan) ihaleyle kiraya veriyor.

06.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:48
Kaş Belediyesi 49 taşınmazı kiraya veriyor

'nın , ilçe merkezi ve mahallelerde yer alan mülkiyeti kendisine ait 49 taşınmazı (tarım arazisi ve dükkan) ihaleyle kiraya veriyor.


Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ihaleyle 4 tarım arazisi ve 45 dükkan açık teklif arttırma usulü kiraya verilecek. İhaleyle ilçe merkezinde, Kınık, Gömbe, Sütleğen, Sinneli, Yayla Kılınçlı ve Cemre Mahallesi'nde mülkiyeti Kaş Belediyesine ait 49 taşınmaz 5 yıllık süreyle kiraya verilecek.Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında yapılan ihalenin polisin ve zabıtanın güvenlik önlemi altında gerçekleştiği kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler