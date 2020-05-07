Kaş Belediye Meclisi 'Taş Ocağı' için olağanüstü toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaş Belediye Meclisi 'Taş Ocağı' için olağanüstü toplandı

Kaş Belediye Meclisi 'Taş Ocağı' için olağanüstü toplandı
07.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:42

Antalyanın Kaş Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirdi.

Antalyanın Kaş Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda Koronavirüs tedbirleri kapsamında üyeler sosyal mesafe kuralına uygun yerlerini aldı.

Belediye Başkan Mutlu Ulutaş olağanüstü toplantı kararı ile ilgili açıklamada bulundu. Gömbe bölgesindeki taş ocağını hatırlatan Başkan Mutlu Ulutaş, güzergahı belirlenen yerin ihalesinin 18 Mart'ta yapıldığını, belediyenin şirketi Kaş Likya Limited Şirketinin 121 bin TL karşılığında ihaleyi aldığını söyledi.Böylece belediyenin kendi ihtiyacının yanı sıra, taş ocağından elde edilen bütün malzemelerin şirket üzerinden satılabileceğini belirten Başkan Ulutaş, "Burada mali yeterlilik gerekiyordu, şirketin sermayesini arttırmamız gerekiyordu. Bu ay içinde tamamlanması gerektiği için olağanüstü toplantı kararı aldık." dedi.

Başkan Ulutaş, Ramazan ayının Kaş'a, Antalya'ya, ülkemize, tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, Korona virüs tedbirleri kapsamında her ailenin kendi evinde iftarını açtığını hatırlattı.

Başkan Ulutaş, 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı resmi gazetede yayımlanan yeni Korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7244 sayılı 16.04.2020 tarihinde kabul edilen kanunun ç) bendi ve g) bendi gereğince ilçe sınırları içerisinde bulunan belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin şunları söyledi; " Yapılan satış, ecri misil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesi, Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır."

"Korona virüs bitmiş değil"

Kaş'ta korona virüs tedbirlerinin güzel şekilde uygulandığını kaydeden Başkan Ulutaş, Bu süreçte özellikle hastanelerde görev yapan tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarına kamu personellerine ve önlemlere uyan tüm vatandaşlara teşekkür ederim. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet hastalarımıza acil şifalar dilerim" dedi. Belediye olarak 7/24 vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını aktaran Ulutaş, "Vatandaşlarımız çağrı hattımızdan 7/24 bize ulaştı. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın isteklerine ekiplerimiz yardımcı oldu. Bunun yanında maske ve eldiven sterilizasyon çalışmaları yaptık. Evlerine kadar bu hizmeti götürmeye çalıştık. Pazarlarda ve toplumsal alanlarda maske stantları, dezenfektan tünelleri kurduk. Sonucunda korona virüsü olmayan ilçelerden biri olma konumuna geldik, bu da bizi ziyadesiyle memnun etti. Koronavirüs bitmiş değil, bu süreç devam ediyor ama tabii Kaş'lı hemşehrilerimizin bu farkındalığı, bu bilinci yerleşti. Nisan ayında villa, otel ve pansiyonlara hiçbir müşteri alınmadı, bütün esnafımız gereken katkıyı, desteği verdi. Korona virüsün tedbirleri ülkemizde neyse, biz de Kaş'ta uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Turizmde sezon startı

Başkan Ulutaş, konuşmasında turizm konusuna da değinerek, "Turizmle ilgili dün turizm bakanımızın da olduğu telekonferans bağlantısı yaptık ve bakanımız zannedersem pazar gününe kadar neticeleneceğini söyledi. Bir takvime göre işleyeceğini kendileri açıklayacaklar. İnşallah önümüzdeki günlerde hem sezon startını vermiş olacaklar hem de gelen misafirlerin nasıl ağırlanacağı, standartları da belirlenmiş olacak. Ona göre de inşallah bu süreci yürüteceğiz." ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Haberler
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı Haberler
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Fahrettin Koca Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Neymar Adem Ljajic Nenad Bjelica Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Bursa Haziran İntihar
Şu an buradasınız: Kaş Belediye Meclisi 'Taş Ocağı' için olağanüstü toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 14:26:15. #1.15#
title