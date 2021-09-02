Kaş Belediye Meclis Toplantısı yapıldı
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Kaş Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

Kaş Belediye Meclis Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Kaş Belediyesinin Eylül Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında yapıldı.

Kaş Belediyesinin Eylül Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında yapıldı.

Ulutaş, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, milli bayramların birlik ve beraberliği artırdığına değindi.

İlçede turizmde yoğunluk yaşandığını anlatan Ulutaş, kente gelen misafirin memnuniyetinin önemli olduğunu ifade etti.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası işbirliğinde ilçeye sualtı müzesi kurulması için proje hazırladıklarını belirten Ulutaş, "Belediye olarak bu projenin ciddi destekçisiyiz. İlçede farkındalık yaratmak, tüm güzellikleri dünyaya tanıtmak ve turizm çeşitliliği adına bu projeyi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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