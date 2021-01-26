Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş esnafla bir araya geldi
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Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş esnafla bir araya geldi

26.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:32
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş esnafla bir araya geldi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla 2019'da yapımına başlanan kapalı pazar yeri inşası bitirildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla 2019'da yapımına başlanan kapalı pazar yeri inşası bitirildi." dedi.

Kınık Mahallesi'nde esnafla sohbet eden Ulutaş, ilçeye bir çok yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Mahallede projelendirilen pazar yeri ile ilgili bilgi veren Ulutaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla 2019'da yapımına başlanan kapalı pazar yeri inşası bitirildi. Proje kapsamında 9 bin 500 metrekarelik alanda kapalı pazar yerinin yanı sıra otopark, hizmet ofisi ve tuvalet de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Açılışın ise ileriki günlerde gerçekleştirileceğini bildiren Ulutaş, "Mahalle sakinlerimize, bölgedeki esnafımıza hayırlı olsun. Burada esnafımızın talebine göre de bir düzenleme yapacağız. İlçemize güzel bir hizmet sunmanın mutluluğu içerisindeyiz." diye konuştu.

Esnafla bir araya gelen Ulutaş'a, Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, Fethiye Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra ile belediyeden ilgili daire müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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