Kaş AKUT ekibi, kayalıkta mahsur kalan keçileri kurtardı
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş ilçesinde çıktıkları kayalıkta mahsur kalan 4 keçi, AKUT ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Kaş ilçesinde çıktıkları kayalıkta mahsur kalan 4 keçi, AKUT ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
İslamlar Mahallesi'nde Arif Çakas'a ait 4 keçinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine AKUT Kaş-Kalkan ekibi harekete geçti.
AKUT gönüllüleri, halatlar yardımıyla ulaştıkları keçileri kurtardı.
Keçilerine kavuşan Çakas, AKUT ekibine teşekkür etti.