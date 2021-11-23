Kaş AKUT ekibi, kayalıkta mahsur kalan keçileri kurtardı - Haberler
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Kaş AKUT ekibi, kayalıkta mahsur kalan keçileri kurtardı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş AKUT ekibi, kayalıkta mahsur kalan keçileri kurtardı

Kaş ilçesinde çıktıkları kayalıkta mahsur kalan 4 keçi, AKUT ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaş ilçesinde çıktıkları kayalıkta mahsur kalan 4 keçi, AKUT ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İslamlar Mahallesi'nde Arif Çakas'a ait 4 keçinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine AKUT Kaş-Kalkan ekibi harekete geçti.

AKUT gönüllüleri, halatlar yardımıyla ulaştıkları keçileri kurtardı.

Keçilerine kavuşan Çakas, AKUT ekibine teşekkür etti.

Kaş AKUT ekibi, kayalıkta mahsur kalan keçileri kurtardı

Kaş AKUT ekibi, kayalıkta mahsur kalan keçileri kurtardı

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

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