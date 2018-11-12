Kaş AK Parti'den İlk Aday Adayı Belli Oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde faaliyetlerini sürdüren iş adamı Erhan Sarıcaoğlu, Kaş belediye başkanlığına aday adaylığını açıkladı.

Kaş'ta AK Parti'den belediye başkan aday adaylığı için ilk isim belli oldu. İş adamı Erhan Sarıcaoğlu, Kaş belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Sarıcaoğlu başvurusunu Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş'a teslim etti.

İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, partisinde 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimlerinde belediye başkanlığı ve meclis üyelikleri için aday adaylık süreci başladığını ifade ederek, "Partimize belediye başkanlığı aday adaylığı ilk başvurusunu Erhan Sarıcaoğlu yaptı, müracaatını aldık. Belediye başkanlıkları için 12 Kasım'a kadar olan başvuru süreci, 16 Kasım saat 17: 00'ye kadar uzatıldı. Bu süre zarfında aday adaylarımızın müracaatlarını almaya devam edeceğiz. İnşallah Kaş'ımıza, Antalya'mıza, ülkemize ve milletimize tüm aday adaylarımız hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Erhan Sarıcaoğlu da "Kaş Belediye Başkanlığına hizmet için aday oldum. 54 mahallemizde, yaklaşık 112 yerleşkemizde yeni bir belediye anlayışı getirmek, yeni ve güçlü bir Kaş, yerelde kalkınma için yolumuza devam edeceğiz. Hizmet için yola çıktık. Modern ve yaşanılabilir bir Kaş için merkezde ne varsa mahallelerimizde de o olmak üzere, yolumuza devam edeceğiz. Halkın teveccühünü bekliyorum." diye konuştu. - ANTALYA